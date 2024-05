Bragantino empata com Coquimbo e vai disputar os playoffs da Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo H da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino visitou o Coquimbo Unido-CHI no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Andrés Chavez, enquanto Helinho fez de pênalti para o Massa Bruta.

Assim, a equipe brasileira terminou na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos. Como ficou atrás do Racing (líder, com 15), terá que disputar os playoffs contra algum time que ficou na terceira colocação de algum grupo da Libertadores, para finalmente tentar avançar às oitavas da Sul-Americana. Já o Coquimbo Unido, já eliminado, chegou aos cinco na terceira posição.

Por fim, o próximo confronto do Bragantino será contra o Grêmio, pelo Brasileirão. A bola rola no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Já o Coquimbo Unido retorna aos gramados pelo Campeonato Chileno. No domingo, o time enfrenta a Universidad Católica, às 21h (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso.

Os gols

Andrés Chavez marcou o único gol da partida aos 41 da primeira etapa. O atleta recebeu de Azócar Machuca e emendou um lindo chute no canto direito do goleiro Cleiton.

Já aos 53, Helinho aproveitou a oportunidade na cobrança de pênalti e igualou o marcador.