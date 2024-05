Por que Felipe Anderson topou volta ao Brasil na 'melhor fase da carreira'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia-atacante Felipe Anderson fez um movimento fora do normal entre os jogadores brasileiros que estão na Europa: está de malas prontas para retornar ao futebol brasileiro, para vestir a camisa do Palmeiras, na melhor fase da sua carreira. Em sua grande maioria, os atletas que estão no Velho Continente só retornam ao Brasil para encerrar a carreira.

O que motivou decisão de Felipe

Sonho de construir uma grande carreira dentro de seu país. Felipe Anderson deixou o Santos rumo à Lazio com apenas 20 anos e, apesar de ter vencido títulos pelo Peixe, não conseguiu ser protagonista em nenhuma das conquistas.

Projeto "importante" do Palmeiras. Felipe tinha propostas financeiramente melhores para seguir na Lazio e para se transferir para a Juventus, mas ele escolheu o Palmeiras pela estrutura, o profissionalismo e o momento vitorioso do alviverde.

Retorno à seleção brasileira. O meia-atacante integrou a equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, mas nunca engatou uma sequência de convocações — as chances dadas por Dorival Júnior ao zagueiro Murilo e ao atacante Endrick animaram o futuro palmeirense.

Sonho de vencer em seu próprio país. Felipe só conquistou um título no futebol europeu: a Supercopa da Itália, em 2017. Nos últimos anos, o Palmeiras empilhou taças com Abel Ferreira e é uma combinação que empolga o jogador.

Felipe Anderson terminou a temporada com a Lazio como o atleta que mais entrou em campo (51 jogos) e líder em participações em gols pela equipe no Campeonato Italiano (cinco gols e seis assistências).

Veja o que Felipe disse em sua despedida

Sempre sonhei em jogar na Europa, mas também em ter uma grande carreira no meu país que vive do futebol. Agora tive essa oportunidade na melhor fase da minha carreira, o projeto que eles tem é importante, quero vencer pelo meu povo, quero vencer no meu país

Estreia de Felipe Anderson não será imediata

Felipe Anderson deve se apresentar ao Palmeiras no dia 1º de julho para fazer exames médicos, mas já é certo que ele terá um período de férias antes de treinar com os companheiros e começar a jogar.

O atleta fez seu último jogo pela Lazio neste fim de semana, e o Alviverde entende que um bom período de descanso é fundamental para que Felipe consiga atuar sem problemas no segundo semestre de 2024.

A janela de transferências no futebol brasileiro só abre no dia 10 de julho, então Felipe só poderia atuar a partir desta data. O que fez o Palmeiras estender um pouco mais os dias adicionais para ele concluir sua mudança de volta para o Brasil e descansar bem.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.