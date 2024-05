Pepê reconhece prejuízo do Grêmio, mas avisa: "Não adianta lamentar"

O Grêmio voltará aos jogos oficiais da temporada 2024 nesta quarta-feira contra o The Strongest, pela Libertadores da América. Sem a possibilidade de usar a Arena em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o time gaúcho atuará no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O prejuízo técnico para o Imortal é incontestável, porém o volante Pepê avisa que o time não pode se apagar às dificuldades.

"A gente sabe a situação que o Rio Grande do Sul está passando, não acabou (o problema). A gente vai voltar a jogar e temos consciência disso. A gente precisa correr atrás do que ficou para trás, não adianta lamentar, tem o The Strongest agora, depois o Bragantino", disse o atleta. "Não quero ninguém achando que somos vítimas", emendou.

Mesmo a uma distância de mais de 740 quilômetros da sua cidade, o Grêmio espera o apoio de sua torcida. "A gente sabe como somos fortes dentro de casa, infelizmente não há previsão quando vamos voltar. Eu gosto de ratificar, a nossa torcida será importantíssima no Couto, quem puder nos ajudar será importante. Existem muitos gremistas em Curitiba, é uma cidade muito boa, temos que saber lidar com tudo isso. Tenho certeza de que os gremistas vão nos ajudar", destacou Pepê.

O fato de jogar longe de Porto Alegre não vai fazer o Grêmio mudar seu estilo de jogo. Ainda por cima, o time gaúcho entra em campo pressionado diante do The Strongest. Com jogos a menos, ocupa a lanterna do grupo C da Libertadores.

"O Grêmio sempre joga para frente, estamos no Brasil, necessitamos da vitória, a gente vai para cima com sabedoria. Não podemos abrir mão da identidade", receitou Pepê.