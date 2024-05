No Morumbis, São Paulo não vence um time argentino pela Libertadores há oito anos

O São Paulo enfrenta o Talleres nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para este jogo, o Tricolor busca quebrar um tabu incomodante: a equipe não vence um time argentino em seus domínios pela competição há oito anos.

A última vez em que o São Paulo venceu uma equipe argentina no Morumbis pela Libertadores foi em 2016. Na ocasião, o Tricolor Paulista derrotou o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Calleri.

Após isso, o São Paulo disputou mais quatro jogos contra argentinos em casa e não conseguiu vencer nenhum. O primeiro deles foi contra o próprio Talleres, em 2019, na segunda fase da Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0, e o Tricolor, que perdeu no jogo de ida, foi eliminado.

Por conta das chuvas que caíram em São Paulo (SP) ontem e hoje, o elenco fez trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda. Os preparadores físicos comandaram atividades de mobilidade, força e ativação.

Em 2020, o São Paulo empatou em 2 a 2 com o River Plate na fase de grupos. Depois, em 2021, perdeu para o Racing na fase de grupos e, contra o mesmo adversário, empatou em 1 a 1 nas oitavas de final.

Todavia, na Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu Tigre e San Lorenzo, na fase e grupos e nas oitavas de final, respectivamente. Os duelos foram os últimos do Tricolor contra equipes argentinas no Morumbis.

O São Paulo busca, portanto, voltar a vencer um argentino no Morumbis pela Libertadores e, de quebra, ganhar do Talleres pela primeira vez em sua história. Além disso, o triunfo coloca a equipe na liderança do Grupo B, que dá a vantagem para decidir as oitavas de final como mandante.