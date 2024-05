Milly Lacombe: Futebol não aproveita a chance de ser maior que a vida

No UOL News Esporte desta terça (28), a colunista Milly Lacombe questionou a falta de ideias para ajudar os times do Rio Grande do Sul em meio à paralisação do Campeonato Brasileiro. Para ela, o futebol perde a chance de ser mais que um esporte nessas horas.

'Cadê as ideias de onde Grêmio e Inter podem jogar?': "Em nenhum momento houve engajamento com o motivo da parada. É uma tragédia, um evento climático que era evitável. É um momento para usar o futebol para unir: cadê as ideias de onde Grêmio e Inter podem jogar? Não há nada disso. A explicação verdadeira não é dada. Ninguém está preocupado com tragédia politica, com evento climático, é contrato".

'Cadê a CBF envolvida com isso?': "A gente gosta de dizer que o futebol é maior que a vida, mas quando é dada uma chance de ele ser maior que a vida, ele não se impõe. Era hora de a CBF se impor, tem gente que perdeu tudo, tem gente que morreu, perdeu amores. Cadê a CBF envolvida com isso? Eu acho tudo muito pouco para o que o futebol poderia ser".