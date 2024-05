O que está em jogo para os brasileiros na última rodada da Libertadores

A luta pela melhor campanha geral, pela primeira colocação dos grupos e até classificação para as oitavas promete agitar a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E o UOL mostra pelo que cada time brasileiro ainda luta na competição continental.

O que aconteceu

Cinco brasileiros já estão garantidos no mata-mata: Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo.

Apenas Fluminense e Palmeiras já asseguraram as primeiras colocações nos respectivos grupos. Os cariocas lideram com folga o Grupo A, enquanto os paulistas estão na ponta do Grupo F.

Já Atlético-MG, Botafogo e São Paulo tentam ficar na ponta das respectivas chaves. Os líderes dos grupos decidem os jogos das oitavas de final em casa. Os confrontos serão sorteados.

O Flamengo, por outro lado, ainda busca uma classificação e depende apenas de si. O Rubro-Negro precisa de uma vitória contra o já eliminado Millionarios. Em caso de empate no Maracanã, os comandados de Tite precisarão torcer para o Palestino não vencer o Bolívar em La Paz (BOL).

O Grêmio é o lanterna, mas tem apenas três jogos e pode avançar até como líder do Grupo C. O Tricolor gaúcho teve jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e volta a atuar nesta quarta-feira (29) contra o The Strongest.

Palmeiras e Atlético-MG ainda brigam pela melhor campanha geral. A dupla brasileira tem como concorrentes o River Plate e o Talleres. O time com a maior pontuação da primeira fase decidirá todos os jogos do mata-mata — exceto a final, que é em campo neutro — em casa.

Como está a classificação geral da Libertadores?

Palmeiras: 13 pontos (5 jogos, saldo +9)

River Plate: 13 pontos (5 jogos, saldo +7)

Talleres: 13 pontos (5 jogos, saldo +6)

Atlético-MG: 12 pontos (5 jogos, saldo +4)

Fluminense: 11 pontos (5 jogos, saldo +3)

The Strongest: 10 pontos (5 jogos, saldo +6)

São Paulo: 10 pontos (5 jogos, saldo +5)

Bolívar: 10 pontos (5 jogos, saldo +2)**

Nacional-URU: 10 pontos (5 jogos, saldo +2)**

Peñarol: 9 pontos (5 jogos, saldo +6)

Junior Barranquilla: 9 pontos (5 jogos, saldo +3)

Botafogo: 9 pontos (5 jogos, saldo +1)

Flamengo: 7 pontos (5 jogos, saldo +4)

Rosario Central: 7 pontos (5 jogos, saldo +2)

San Lorenzo: 7 pontos (5 jogos, saldo 0)

Palestino: 7 pontos (5 jogos, saldo -3)

Cerro Porteño: 5 pontos (5 jogos, saldo -1)**

Colo-Colo: 5 pontos (5 jogos, saldo -1)**

Huachipato: 5 pontos (4 jogos, saldo -2)

Universitario: 5 pontos (5 jogos, saldo -2)

Estudiantes: 4 pontos (4 jogos, saldo -1)

Alianza Lima: 4 pontos (5 jogos, saldo -1)

Indep. Del Valle: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)**

Libertad: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)**

LDU: 4 pontos (5 jogos, saldo -2)*

Liverpool-URU: 4 pontos (5 jogos, saldo -7)

Grêmio: 3 pontos (3 jogos, saldo -3)

Millonarios 3 pontos (5 jogos, saldo -3)

Barcelona-EQU: 3 pontos (5 jogos, saldo -4)

Cobresal: 1 ponto (5 jogos, saldo -7)**

Dep. Táchira: 1 ponto (5 jogos, saldo -7)**

Caracas: 1 ponto (5 jogos, saldo -12)

* em negrito, times já classificados às oitavas de final

**times que superam seus adversários de mesma pontuação por gols feitos ou número de cartões

Os jogos dos brasileiros pela sexta rodada

Terça-feira (28)

19h (de Brasília) - Junior de Barranquilla x Botafogo

19h - Atlético-MG x Caracas

x Caracas 21h - Flamengo x Millionarios

Quarta-feira (29)

19h - Grêmio x The Strongest

x The Strongest 21h30 - Fluminense x Alianza Lima

x Alianza Lima 21h30 - São Paulo x Talleres

Quinta-feira (30)