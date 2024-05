Jornal indica interesse de clubes franceses no volante Alexsander, do Fluminense

O volante de Alexsander, revelado pelas categorias de base do Fluminense, pode estar de saída do clube na próxima janela de transferências. O jogador de 20 anos desperta interesse de Monaco e Olympique de Marselha, conforme noticiado pelo jornal francês Le 10 Sport, nesta semana.

Os dois clubes buscam reforçar seu setor defensivo para a próxima temporada europeia e, de acordo com o jornal, enxergam o brasileiro como uma boa aposta na posição.

Apesar de sofrer uma grave lesão em maio de 2023, Alexsander ganhou destaque durante o ano passado. O volante participou de sete jogos, sendo titular em quatro oportunidades, na campanha do título do Fluminense da Copa Libertadores.

Em 2024, o jovem segue lutando por espaço no elenco carioca. Em abril, o volante foi afastado do time por questões disciplinares e reintegrado alguns dias depois. Alexsander foi titular nas últimas três partidas do Fluminense.

Segundo o jornal, o Tricolor espera uma proposta em torno de R$ 56 milhões para liberar o atleta, que tem contrato até dezembro de 2026. No começo do ano, Lazio e Roma também tiveram interesse em Alexsander, mas nada se concretizou.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.