Inter volta com derrota na Sul-Americana, e Belgrano já garante liderança do grupo

Nesta terça-feira, na Arena Barueri, o Internacional foi derrotado pelo Belgrano por 2 a 1 pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim, mesmo com dois jogos a serem disputados, o Colorado não consegue mais avançar como líder do grupo. A partida também marcou a volta da equipe gaúcha aos gramados após um mês, devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul.

Agora, diante do revés e com quatro partidas, o Internacional ocupa a terceira colocação do Grupo C com cinco pontos. Já o Belgrano, garantido nas oitavas como líder, soma 12 unidades.

O Internacional retorna aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Belgrano, por sua vez, no mesmo dia, às 20h15, recebe o Argentinos Juniors pelo Campeonato Argentino.

#INTxBEL | 1-2 | 2T | 50? - Jogo encerrado. Inter volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Cuiabá, pelo @Brasileirao.

Aos 39 minutos da etapa inicial, o Internacional inaugurou o marcador. Wesley desceu pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Assim, o centroavante Rafael Borré apareceu na pequena área e, de peixinho, completou para o fundo das redes.

A reação do Belgrano começou minutos depois, aos 45. Pablo Chavarria, dentro da pequena área, aproveitou rebote e, sem goleiro, finalizou para o gol. Antes de entrar, a bola tocou na trave.

Aos 48, ainda nos acréscimos da primeira etapa, o Belgrano virou. Em um ataque rápido, Juan Velazquez recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Pablo Chavarria apareceu atrás dos defensores do Colorado e cabeceou forte. Rochet chegou a tocar na bola, mas não impediu o tento.