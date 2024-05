Footstats: Com 2 gols, Pedro é o melhor em vitória do Fla sobre Millonarios

Artilheiro da noite, Pedro foi o melhor jogador em campo na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Millonarios (COL), de acordo com o Footstats, com a nota 8,4. O pior da partida, ainda de acordo com a plataforma, foi o goleiro do time colombiano, Álvaro Montero, que ficou com a nota 4,5.

Notas do Flamengo

Rossi: 7,9

Varela: 7,6

David Luiz: 7,1

Léo Ortiz: 7,4

Ayrton Lucas: 6,6

Allan: 7,4

Gerson: 7,0

De La Cruz: 7,3

Arrascaeta: 6,6

Everton Cebolinha: 7,0

Pedro: 8,4

(Viña): 6,9

(Luiz Araújo): 6,7

(Erick Pulgar): 6,8

(Bruno Henrique): 6,3

(Lorran): 6,9

Notas do Millonarios