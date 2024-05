Floresta x Ferroviário: confira onde assistir ao duelo pela Série C

Floresta e Ferroviário se enfrentam no Estádio Presidente Vargas nesta terça-feira, pela sexta rodada da Série C. Ambas as equipes não começaram bem o campeonato e buscam sua primeira vitória. A partida terá início às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A transmissão do jogo poderá ser acompanhada pelo DAZN e Nosso Futebol +.

CLASSIFICAÇÕES

Floresta: 20º colocado com 0 pontos ao início da rodada;

Ferroviário: 18º colocado com 1 ponto ao início da rodada.

ARBITRAGEM

O juiz da partida será o maranhense Wallas Martins Lopes, que poderá contar com Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos como seus assistentes.