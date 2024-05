Flamengo x Millonarios: horário e onde assistir ao vivo a Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será às 21h (de Brasília), no Maracanã.

O jogo tem transmissão da ESPN Brasil (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A situação da chave está enrolada. O Flamengo depende apenas de si para ir às oitavas de final. O Bolívar é o líder, com 10 pontos, enquanto o time carioca está em segundo, com sete, assim como o Palestino, em terceiro. Se o Fla vencer, avança. Em caso de empate, o time avança se os chilenos não vencerem fora de casa.

O Fla vem de três vitórias seguidas. Na última partida contra o Amazonas, porém, a atuação abaixo do esperado fez a torcida reclamar. Este também será o reencontro do Maracanã com Gabigol após a polêmica com a camisa do Corinthians.

O Millonarios já não busca mais nada na competição. A equipe não consegue nem mesmo o terceiro lugar do grupo, que está entre os outros três integrantes. Portanto, o foco é no campeonato local.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Leonardo Castro. Técnico: Alberto Gamero.

Flamengo x Millonarios - Libertadores

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN Brasil (TV fechada) e do Star+ (streaming)