Flamengo vence Millonarios com dois de Pedro e vai às oitavas da Libertadores como vice-líder da chave

O Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores. Os rubro-negros venceram por 3 a 0 o Millonarios-COL, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas chegaram a dez pontos e ficaram na segunda posição do grupo E. A primeira colocação ficou com o Bolívar-BOL, que passou pelo Palestino-CHI.

A vitória do Flamengo foi construída no primeiro tempo. Pedro, duas vezes, além de Vargas, contra, marcaram os gols nos primeiros 45 minutos.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Millonarios. Os rubro-negros abriram o placar aos seis minutos após falha da zaga colombiana. Após recuo curto, Pedro se antecipou ao goleiro Montero e mandou a bola para a rede.

Os cariocas mantiveram a postura ofensiva após o gol. O Flamengo foi premiado aos 25 minutos, com mais um gol. Vargas tentou cortar cruzamento, resvalou com a cabeça e enganou o goleiro Montero.

O Millonarios só conseguiu avançar com perigo após o novo revés. Os colombianos quase marcaram aos 34 minutos, em cabeceio de Daniel Silva. Só que a resposta do Flamengo veio em grande estilo, aos 43. Pedro foi lançado na área e mandou para o gol. Assim, os cariocas foram com grande vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa não diminuíram o ritmo. O Flamengo continuou buscando o gol e criou algumas oportunidades, mas pecou nas finalizações.

O Millonarios só conseguiu assustar aos 19 minutos. David Silva recebeu passe na entrada da área e finalizou para grande defesa de Rossi. O Flamengo respondeu em seguida, quando Pedro invadiu a área e parou em Montero.

Com o passar do tempo, os rubro-negros diminuíram o ritmo e permitiram que o MIllonarios equilibrasse o jogo. Nos minutos finais, o Flamengo ficou com um jogador a menos após expulsão de Bruno Henrique.

Mesmo assim, os cariocas pouco sofreram com o adversário. Assim, a torcida comemorou a classificação para as oitavas de final no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 3 X 0 MILLONARIOS-COL

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 28 de maio de 2024



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)



VAR: Hector Paletta (ARG)



Cartão amarelo: Giraldo (Millonarios)



Cartão vermelho: Bruno Henrique (Flamengo)

GOLS

FLAMENGO: Pedro, aos seis e 43min do primeiro tempo; Vargas (contra), aos 25min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan, De La Cruz (Pulgar), Gerson (Bruno Henrique) e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro



Técnico: Tite

MILLONARIOS: Alvaro Montero, Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Llinás e Jorge Arias (Carvajal); Banguero, Daniel Giraldo (Arévalo) e Juan Pereira (Larry Vasquez); David Silva (Paredes); Daniel Ruíz (Quiñones) e Emerson Rodríguez



Técnico: Alberto Gamero