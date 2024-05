Flamengo tem 'tudo ou nada' na Libertadores para evitar catástrofe interna

Do UOL, no Rio de Janeiro

É tudo ou nada para o Flamengo no Maracanã. Na noite desta terça-feira, às 21h (de Brasília), o clube define rumos importantes na tentativa de aliviar a pressão e confirmar a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Uma queda seria catastrófica para o rubro-negro.

O que aconteceu

Esse é o jogo do ano no Flamengo até o momento. Pressionado pelo momento de instabilidade e cercado pelo clima tenso no reencontro de Gabigol com o Maracanã, o time de Tite tenta a vaga para ir em paz para o clássico no fim de semana.

O Fla depende apenas de si para avançar. O Bolívar é o líder, com 10 pontos, enquanto o time carioca está em segundo, com sete, assim como o Palestino, em terceiro. Se o Fla vencer, avança. Em caso de empate, o time avança se os chilenos não vencerem fora de casa.

O rubro-negro repete a dificuldade do ano passado. Mesmo em grupos fáceis, não consegue avançar com antecedência e nem terminar em primeiro. Em 2023, havia Racing, Ñublense e Aucas na chave.

A dificuldade pode custar caro no futuro. Ficando em segundo lugar, o Flamengo disputa o jogo de volta sempre fora de casa. No ano passado, a vida com o Olimpia ficou muito mais difícil também por isso.

A projeção do Flamengo é a semifinal da Libertadores. O clube espera R$ 113 milhões em premiações até o fim de 2024.

Impacto alto

A probabilidade de se classificar é maior do que a de cair. Em todo caso, o Palestino precisaria vencer o Bolívar na altitude de La Paz e o Fla empatar ou perder em casa.

O impacto nesse cenário seria financeiro, esportivo e eleitoral. No último ano de mandato, Rodolfo Landim considera uma catástrofe a queda na primeira fase do torneio continental.

Esportivamente, Tite perderia uma parcela importante da confiança. A cobrança externa já está alta por conta das atuações ruins recentes, mas a interna começará a ser maior.

No âmbito financeiro, são premiações que fazem falta. O Fla ganharia R$ 6,3 milhões em caso de vaga nas oitavas, R$ 8,55 milhões pelas quartas, R$ 11,6 milhões na semifinal e pelo menos R$ 35,2 milhões caso vá à decisão. O campeão leva R$ 115,7 milhões.