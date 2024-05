Endrick recebe companheiros de Palmeiras em festa de despedida e se emociona

Com os dias contados no Palmeiras, Endrick aproveitou a noite desta segunda-feira para promover uma festa de despedida. O atacante, que irá para o Real Madrid em julho, recebeu família, amigos e, claro, companheiros de Palmeiras. A namorada do jogador, Gabriely Miranda, também marcou presença.

O camisa 9 do Verdão faz seu último jogo com a camisa do time nesta quinta-feira, contra o San Lorenzo. Como foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, o jogador rumará à Europa após o término do torneio, já que completa 18 anos em julho.

A festa de Endrick teve muita celebração e até copos comemorativos distribuídos, mas também trouxe momentos de emoção. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jovem jogador aparece visivelmente emocionado enquanto realizava um discurso em tom de despedida.

Endrick emocionado em discurso de despedida

Em mais vídeos publicados nas redes, outros jogadores do elenco do Palmeiras também aparecem, como o zagueiro Murilo, o lateral esquerdo Vanderlan, o goleiro Weverton e o lateral direito Mayke.

A despedida de Endrick dos gramados vestindo a camisa alviverde será nesta quinta-feira. Pela última rodada do Grupo F da Libertadores, o Verdão recebe o San Lorenzo às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Sem marcar há três jogos, o atleta de 17 anos busca encerrar essa passagem pelo clube balançando as redes. Ele terá a chance de retomar o caminho dos gols diante da torcida.