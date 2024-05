Ele jogou na base do São Paulo e hoje é o CEO que leva a seleção a Orlando

Aos 17 anos, um meio-campista da base do São Paulo teve que tomar uma decisão difícil: seguir o sonho no gigante brasileiro ou aceitar a oferta de bolsa para estudar e jogar nos Estados Unidos. Ricardo Villar teve a consciência de fazer aquilo que poucos fariam: arrumou suas malas e entrou no avião rumo a Universidade de Penn State. Hoje, é o CEO da FC Series, empresa que fez de Orlando a casa do Brasil nos Estados Unidos antes da Copa América.

Villar se formou em engenharia de produção nos Estados Unidos, mas seu desempenho na NCAA, a liga universitária americana, foi tão bom que lhe rendeu o prêmio All-American, espécie de seleção da competição. O destaque, obviamente, fez crescer o interesse dos clubes da MLS e Villar foi escolhido pelo FC Dallas no draft.

O engenheiro, então, optou pelo futebol e passou por clubes como o Red Bull Salzburg (AUS), o Kaiserslautern (ALE) e outros do futebol grego e asiático. Voltou ao Dallas antes de pendurar as chuteiras e iniciar a nova carreira. Ele fundou uma empresa de intercâmbio esportivo e, depois, a FC Series, que criou a Flórida Cup.

O torneio se tornou parte da pré-temporada das equipes e atraiu gigantes como Real Madrid, Chelsea, Arsenal e Juventus, com grande participação de clubes brasileiros ao longo dos anos. Nesta temporada, o Manchester City fará quatro jogos em solo americano contra Celtic, Milan, Barcelona e Chelsea, entre o final de julho e o início de agosto.

O sucesso da Flórida Cup com times estrangeiros e também com os brasileiros credenciou a FC Series a negociar e ter sucesso em levar a seleção brasileira para a cidade de Orlando, que será a casa brasileira durante a preparação para a Copa América.

Ricardo Villar (segundo ajoelhado da esq. para dir.) atuando pela base do São Paulo Imagem: Arquivo Pessoal