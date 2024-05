Corinthians vê Coronado melhor e prevê 'estreia' do meia de milhões na Sula

Do UOL, em Santos

O Corinthians espera que Igor Coronado "estreie" contra o Racing-URU nesta terça-feira, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

Coronado será titular do Corinthians contra o Racing nesta terça, na Neo Química Arena. Será a terceira vez que ele sai jogando e a primeira em casa.

O Timão entende que o meia de 31 anos evoluiu fisicamente após lesões e está pronto para estrear de fato após oito jogos sem brilhar.

O armador deve atuar pelo lado direito do ataque, revezando com Rodrigo Garro. Sua função preferida é o centro, mas o técnico António Oliveira crê que ele pode se adaptar bem à posição.

Para ter Coronado titular, António pede um time que jogue mais próximo e fique com a bola. A velocidade não é ponto forte dele.

O Igor vem de contexto competitivo diferente. Alguns anos assim. Sofreu no início. Fez um jogo inteiro como titular, depois começou contra o Bragantino. Teve lesão, teve dengue... Um jogador que vai ajudar. É a curiosidade em vê-lo. Torcedor quer ver o que vai dar. O Igor vai ter oportunidades como os outros tiveram e vai jogar quando entendermos que precisa jogar. É igual a outros. Expectativas criadas, mas aqui não joga salário e estatuto. Joga rendimento e o que é melhor para a equipe. Não sou irresponsável. Não faço cometer loucuras para quem me paga. Faço o que penso que é o melhor, nunca comprometendo o clube. Tem uma energia enorme, uma vontade enorme de ajudar. Quando temos gente com essa áurea, eu como treinador fico satisfeito

António Oliveira, ao "Zona Mista" do André Hernan, sobre Igor Coronado

Investimento alto

O Corinthians aceitou pagar cerca de R$ 2 milhões a Igor Coronado por mês, um dos maiores salários do elenco.

Coronado teve carreira de sucesso no Sharjah e Al-Ittihad e recebeu outras propostas do Brasil e exterior antes de aceitar a oferta do Corinthians.

O Timão entende que o meia poderia mudar o elenco de patamar, mas esse resultado ainda não saiu. Diretoria e comissão técnica acreditam que melhor fisicamente e adaptado ao país o rendimento esperado virá.

O contrato de Coronado vai até fevereiro de 2026. O atleta e seus representantes também creem que chegou a hora de justificar o investimento.