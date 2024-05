Bahia x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Bahia e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), no Pituaçu, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. No duelo de Tricolores, o Paulista busca vencer a primeira na competição, enquanto Baiano quer alcançar a parte de cima da tabela.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Sportv.

CLASSIFICAÇÃO

Bahia - 8º colocado com 13 pontos conquistados (4V, 1E e 3D)

São Paulo - 19º colocado com apenas um ponto conquistado (1E e 7D)

Esses são os próximos jogos da base: ? Bahia

? Brasileiro Sub-20

?? 28/05 (terça) | 15h

? Salvador (BA)

? Sportv ? Referência

? Paulista Sub-15 e Sub-17

?? 01/06 (sábado) | 9h e 11h

? Embu das Artes ? Clube Vital

? Paulista Sub-20

?? 01/06 (sábado) | 15h

? Osasco... pic.twitter.com/7ejNUYQarf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 27, 2024

ESCALAÇÕES

Bahia

Pedro; Robert Souza, Gerald, Daniel e Lucas; Sidney, Paulo Soto e Vitinho; Gustavo Ulguim, Tiago e Waliffer

Técnico: Rogério Ferreira.

São Paulo

Felipe; Luis Felipe, Lucas Loss, João Vitor e Luis Osorio; Bernardo, Matheus e Lucas Ferreira; King Faisal, Ryan Francisco e Paulo

Técnico: Allan Barcelos

ARBITRAGEM

Josué Reis de Jesus Júnior comanda a arbitragem do confronto, acompanhado dos assistentes Carlerranzy Silva de Carvalho e Mauricio Araújo da Mota.