Artilheiro do Flamengo, Pedro elogia boa atuação da equipe contra o Millonarios

O Flamengo mostrou força e venceu por 3 a 0 o Millonários-COL, nesta terça-feira, no Maracanã. O resultado confirmou a classificação da equipe cariocas para as oitavas de final da Libertadores, contudo com a vice-liderança do grupo.

O atacante e artilheiro do time nesta temporada, Pedro mais uma vez foi o destaque da partida. O jogador marcou dois gols e exaltou a atuação rubro-negra.

"Feliz pelo resultado, pelo jogo que fizemos. Tivemos equilíbrio do início ao fim. Enfrentamos uma equipe com uma marcação com linha baixa. Estou feliz pela boa fase, mas não posso pensar apenas em si. Todos nós sempre trabalhamos para melhorar", disse.

O Flamengo, assim, ficou na segunda colocação do grupo E. Com isso, os rubro-negros esperam um líder de grupo nas oitavas de final da Libertadores.







O clube carioca volta aos gramados neste domingo para encarar o rival Vasco, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.