António Oliveira pede calma com Coronado e valoriza coletivo do Corinthians: "Cada coisa no seu tempo"

O Corinthians sobrou e derrotou o Racing-URU na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, resultado que deu à equipe a liderança do Grupo F da Sul-Americana. O técnico António Oliveira valorizou o triunfo, mas pontuou que o time, em sua visão, estava menos equilibrado.

"Sempre disse que não há jogos iguais. Temos que arranjar soluções contra adversário diferentes. Fizemos um jogo mais equilibrado no anterior, contra o América-RN, tenho que analisar com meus olhos. Hoje sofremos mais finalizações do que eu gostaria, mas isso pouco interessa para as pessoas. Elas querem dribles, passes de calcanhar, canetas... Mas eu tenho que ser racional nesse processo e saber onde erramos e temos que corrigir", avaliou o treinador em entrevista coletiva.

"Evidentemente, estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Atingimos o objetivo de ganhar e nos classificamos em primeiro do grupo. Às vezes vamos jogar bem, outras nem tanto. Hoje em dia não há equipes fáceis, por mais inferiores que as equipes sejam, elas são minimamente organizadas. Agora é celebrar, estamos orgulhosos dos trabalho que foi feito, e já nos preparar para o jogo seguinte", acrescentou.

O triunfo do Corinthians teve um show à parte de Igor Coronado. O meio-campista ganhou uma oportunidade como titular e, além da grande atuação, fez o seu primeiro gol pelo clube do Parque São Jorge. António, por sua vez, pediu calma e valorizou o coletivo da equipe.

"Cada coisa no seu tempo. Evidente que hoje os holofotes vão estar para o Igor, mas não podemos ser injustos com o restante do trabalho. Ontem foi com o Wesley, hoje com o Igor. Não posso falar só do Coronado, tenho que falar de todos. Não gosto de individualizar, todos são parte importante do caminho que estamos trilhando", disse o português.

António Oliveira ainda falou sobre a despedida de Paulinho, que não chegou a um acordo para renovar com o clube e fez sua última partida como jogador do Timão. Ele também brincou sobre Róger Guedes, atacante do Al-Rayyan, que foi à Neo Química e assistiu ao jogo. Ele defendeu o Corinthians entre 2021 e 2023.

"Eu era fã dele (Paulinho) e nunca sonhei em ser treinador dele. Estou levando um amigo para a vida, isso não tem preço. Nada substitui a amizade que eu nutro por ele e por muitos outros. Isso é o que levamos do futebol. Somos uma família, passamos momentos bons e outros desafiantes. Temos que nos agarrar aos outros. Não sei se ele vai continuar ou parar, não sei qual a decisão. Foi um privilégio para mim ser um treinador de um dos melhores jogadores do mundo. Teve uma carreira brilhante, chegou a um dos melhores clubes do futebol mundial, o Barcelona, e à Seleção Brasileira. Sempre carregou seu amor pelo Corinthians. Um abraço fraterno a ele", comentou.

"Quem não gosta do Róger Guedes. Se quiser, que fique por aqui. Seria um orgulho ser treinador dele. É um jogador de muito talento", finalizou.

Com o primeiro lugar da chave, o time do Parque São Jorge avança diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Já o Racing-URU irá disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Os embates da próxima fase serão conhecidos através de sorteio, em data ainda não divulgada pela Conmebol.

O Corinthians volta a campo neste sábado, na retomada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo. O duelo está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio nacional.