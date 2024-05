Vila Nova lança camisas 1 e 2 para a sequência da temporada 2024

O Vila Nova anunciou suas novas camisas 1 e 2 para o restante da temporada de 2024, os primeiros da parceria com a fornecedora de materiais esportivos Volt Sport. O uniforme principal, "Paixão", é majoritariamente vermelho, com alguns tons mais escuros nas mangas, bainha e gola, e o detalhe do cobre gola em branco. O modelo também possui outras peculiaridades como o abotoamento e o escudo do clube no centro de uma aplicação em formato de coração, simbolizando o nome do manto.

Já o segundo modelo, "Garra", tem o branco como cor principal, com o vermelho envolvido por recortes e cobrindo a camisa na gola, punhos, e bainha. O manto tem o mesmo detalhe do abotoamento da versão principal, e simboliza seu nome com uma aplicação de marcas de garra embaixo da aplicação "Volt".

As camisas contam com a tecnologia do tecido Dry Ray, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas, além de também ter o escudo e a etiqueta em TPU.

"Inauguramos a nossa parceria com a Volt com muito orgulho. É o começo de uma nova jornada, e não poderíamos dar esse primeiro passo sem lembrar da nossa torcida colorada, que está conosco até aqui", diz Murilo Reis, diretor de marketing do Vila Nova.

O lançamento já está disponível para compra nas lojas físicas, incluindo a nova loja em parceria com a Volt Sport, Nação Colorada, e no comércio virtual da equipe, por R$ 259,99.