Endrick tenta reencontrar o caminho do gol em despedida do Palmeiras

O atacante Endrick vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras antes de se apresentar ao Real Madrid. O camisa 9 fará seu jogo de despedida nesta quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Sem marcar há três jogos, o atleta de 17 anos busca encerrar essa passagem pelo clube balançando as redes. Ele terá a chance de retomar o caminho dos gols diante da torcida, no Allianz Parque, a partir das 19h (de Brasília).

Foi em noite de Libertadores que Endrick marcou seu último gol. Ele balançou a rede na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, no Estádio Centenário. Nessa oportunidade, ele anotou o quarto do jogo e deu assistência para o segundo de Raphael Veiga.

Nesta temporada, Endrick disputou 21 jogos pelo Palmeiras, sendo 20 como titular. Ao todo, ele balançou as redes apenas em quatro oportunidades. No início do ano, ele desfalcou o clube em alguns compromissos pois estava à serviço da seleção brasileira no Pré-Olímpico. Além disso, também disputou amistosos pela seleção principal.

Novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior, o atacante se apresenta à seleção no dia 3 de junho para disputa de amistosos contra México e Estados Unidos, e, em seguida, participa da Copa América. Depois disso, já segue viagem para se juntar ao Real Madrid.

O Palmeiras já chega com a vaga nas oitavas de final garantida e como líder do Grupo F, com 13 pontos conquistas. Contudo, o time de Abel Ferreira ainda tem mais um objetivo: o de confirmar a melhor campanha geral da competição nessa fase.