Rogério Ceni lamenta eliminação do Bahia na Copa do Nordeste e diz que "faltou sorte"

Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Bahia perdeu para o CRB nos pênaltis e foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste. Após o jogo na Arena Fonte Nova, realizado neste domingo, o treinador Rogério Ceni lamentou o resultado e falou que faltou sorte para a equipe.

"Criamos as oportunidades, as bolas de Jean na trave, a cabeçada do Arias, a bola que o Everton dá para Cauly cara a cara. Tivemos as oportunidades, infelizmente a trave atrapalhou, uma pena, lamento muito não estar na final da competição", disse.

"Nós tivemos jogadas bem elaboradas, bem finalizadas, seja em escanteios, em jogadas ensaiadas, em faltas laterais. Acho que faltou um pouco de sorte, às vezes a bola encontra a trave, em outras encontra a rede", completou.

Nos pênaltis, após empate no tempo normal, Esquadrão perde para o CRB e não avança para a final da Copa do Nordeste. Nosso próximo confronto será contra o Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/aEDzb4nONO ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 26, 2024

Com a derrota na final do Campeonato Baiano e a eliminação na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia não conseguiu conquistar nenhum título neste primeiro semestre de 2024.

"Lamento não ter conquistado um título nesse primeiro semestre, estava na nossa programação", falou Ceni.

O Bahia volta a campo apenas no próximo domingo, quando enfrentará o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena MRV às 16h (de Brasília).