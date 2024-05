Ranking UOL: Flamengo supera Atlético-MG no top 5; Palmeiras mantém topo

Após os duelos da Copa do Brasil no meio de semana, o Flamengo é o destaque da edição desta semana do Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL.

O Flamengo subiu em relação ao último ranking. Os cariocas venceram o Amazonas na última quarta (23). O Corinthians foi outro que ultrapassou um oponente.

O destaque negativo é o Atlético-MG, que tropeçou diante do Sport em Pernambuco. Os mineiros, que avançaram de fase na Copa do Brasil pela vantagem no jogo de ida, foram superados na lista justamente pelo Flamengo.

A maior parte das posições se manteve com o Campeonato Brasileiro suspenso —muitos clubes não entraram em campo.

Ranking UOL do Brasileirão*

Palmeiras (-): O alviverde manteve o topo mesmo com o empate diante do Botafogo-SP, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo (-): O Tricolor venceu o Águia-PA com tranquilidade e também passou de fase no mata-mata. Fluminense (-): O Flu foi outro a derrotar seu adversário sem grandes dificuldades: a vítima foi o Sampaio Corrêa-MA Flamengo (+1): Subiu uma posição ao ganhar do Amazonas, em Manaus, e se garantir nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG (-1): Perdeu a posição para o Flamengo porque perdeu para o Sport. Mesmo assim, o Galo sobreviveu e segue na competição. Botafogo (-): O time de Artur Jorge até venceu o Vitória e passou de fase, mas não conseguiu uma das vagas no top 5 do ranking. Bahia (+1): A vitória fora de casa sobre o Criciúma foi importante para o Bahia, que além de se classificar, ultrapassou o Cruzeiro na lista. Cruzeiro (-1): Eliminado na segunda fase, o Cruzeiro não jogou nesta semana e perdeu a posição para o Bahia. Athletico (-): O Furacão não entrou em campo porque o Ypiranga, seu adversário na Copa do Brasil, está fora de ação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Inter (-): O Colorado não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Grêmio (-): O Tricolor não joga desde o dia 30 de abril pelo adiamento do jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Corinthians (+1): O alvinegro renovou a vitória sobre o América-RN e confirmou vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Red Bull Bragantino (-1): O clube de Pedro Caixinha despachou o Sousa após empatar com os paraibanos no jogo de ida Fortaleza (-): O Leão do Pici empatou por 3 a 3 em um jogaço contra o Vasco, mas caiu nos pênaltis e acabou eliminado do mata-mata. Cuiabá (+2): A vitória sobre o Goiás serviu para a equipe de Petit avançar duas posições no ranking -- o problema é que, nos pênaltis, os goianos foram mais eficazes e avançaram. Juventude (-1): O Juventude não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Vasco (-1): O empate com o Fortaleza em casa quase frustrou os vascaínos, mas a equipe superou o oponente nas penalidades e seguiu vivo na Copa do Brasil. Atlético-GO (-): O Atlético-GO bateu o Brusque por 4 a 2, mas ainda não conseguiu deixar a 18ª colocação nesta parcial do ranking. Criciúma (-): A derrota para o Bahia eliminou os catarinenses da Copa do Brasil -- a sorte é que o Vitória também perdeu e continuou na lanterna da lista. Vitória (-): O time, agora comandado por Thiago Carpini, tropeçou em casa diante do Botafogo e saiu da Copa do Brasil.

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. Na sequência, há o desempenho de cada clube no período atualizado.

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido pelo São Paulo e pelo Fluminense. O Flamengo ultrapassou o Atlético-MG e, agora, ocupa a 4ª colocação.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado toda segunda-feira. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo.

Critérios

O ranking considera todos jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os três pontos nos Estaduais ou regionais.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.