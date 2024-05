Presidente do Santos, Marcelo Teixeira confirma construção de novo estádio na atual Vila Belmiro

O Santos pode ter uma casa nova ainda em 2024. Na noite desta segunda-feira, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, deu novos detalhes sobre o novo estádio do clube. O mandatário revelou que teve uma reunião sobre o tema e definiu a construção da nova arena no terreno onde hoje fica localizada a Vila Belmiro.

"Fizemos hoje uma reunião importantíssima sobre a arena, definindo de forma definitiva a construção dessa arena na Vila Belmiro, uma capacidade de 30.700 pessoas. Estamos detalhando essa situação. Mostraremos ao Conselho Deliberativo, faremos em breve uma coletiva para mostrar todos os detalhes de vantagens que o Santos está tendo com essa nova Arena", declarou em entrevista à BandSports.

"Aí vocês vão me perguntar: 'Mas presidente, por que não em São Paulo?'. Nós assumimos um projeto de Arena na Vila Belmiro. Então a aprovação do Conselho e da Assembleia de Sócios foi para que nós fizéssemos uma arena na Vila Belmiro", complementou o dirigente.

Marcelo Teixeira também revelou que a parceria com a WTorre está se encaminhando para o fechamento dos detalhes finais, e destacou que a diretoria do Peixe deseja que o projeto seja iniciado ainda neste ano.

"Estamos detalhando junto à WTorre, concluindo praticamente essa parceria, e fazendo com que ela seja colocada em prática ainda neste ano de 2024. Essa é a pretensão que a diretoria do Santos tem. A parceira, igualmente, entendeu as reinvindicações que o Santos vem fazendo, e ao atender essas reinvindicações, estamos colocando em um novo documento. Não é mais um memorando de intenções, é um documento definitivo, fazendo com que o Santos possa ter uma arena", completou Teixeira.

Vale lembrar que, em março deste ano, o Santos já havia soltado uma nota oficial informando que realizava reuniões com a WTorre para avaliar aspectos do Memorando de Entendimento (MOU) firmado entre as partes para a construção do novo estádio. Agora, a situação parece ter sido encaminhada.

Dentro dos gramados, o Santos volta a campo apenas na próxima segunda-feira (03/06). Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe encara o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).