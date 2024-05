Treino do Palmeiras: Abel organiza 'minijogos' e foca em finalizações

Nesta segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e retomou a preparação para o duelo da Libertadores, contra o San Lorenzo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas.

O português dividiu o grupo em dois e o elenco realizou treinos com objetivos traçados pela comissão. Após exercício de passe e marcação, os jogadores trabalharam minijogos em campo reduzido e construção de jogadas de ataques com finalizações.

O Palmeiras tem o objetivo de terminar com a melhor campanha da fase de grupos. Caso confirme o feito, o Verdão finalizará com a liderança geral pela sexta vez nas últimas sete edições.

Um dia frio, um bom lugar pra... treinar 😅



Debaixo de chuva, a preparação pra última rodada da fase de grupos da @LibertadoresBR segue 🔛 na Academia de Futebol! 🐷 ➤ https://t.co/CWQ6fHtf8m#AvantiPalestra pic.twitter.com/HTwv5N1a0z -- SE Palmeiras (@Palmeiras) May 27, 2024

O confronto contra o San Lorenzo também marcará a despedida de Endrick. Suspenso contra o Criciúma, a joia se apresentará à Seleção no dia 3 de junho e depois da Copa América se juntará ao elenco do Real Madrid.

A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Allianz Parque. Com 13 pontos, o Palmeiras está empatado com River Plate e Talleres, mas à frente no saldo de gols.