Palmeiras mira confirmar melhor campanha da Libertadores e tem retorno do Brasileirão

O Palmeiras volta a ter o calendário apertado nesta semana. A equipe comandada por Abel Ferreira tem compromisso pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro entre quinta-feira e domingo. Depois de folgas no sábado e domingo, o Verdão retoma os treinos nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Na quinta-feira, o Alviverde entra em campo para enfrentar o San Lorenzo, em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão entra em campo já classificado para as oitavas de final como líder do Grupo F.

A partida do torneio continental marcará a despedida do atacante Endrick. Depois disso, o camisa 9 se apresentará à Seleção Brasileira no dia 3 de junho, para se preparar para os amistosos contra México e Estados Unidos, e para a Copa América, que acontece entre 20 de junho e 14 de julho. Em sequência, ele se apresenta ao Real Madrid.

Depois de fechar a fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras volta a pensar na disputa do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, dia 2 de junho, o Verdão encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. A partida é válida pela sétima rodada da competição.

Neste compromisso, o Verdão tem uma longa lista de desfalques que conta com: Abel Ferreira (técnico), João Martins, Vitor Castanheira (auxiliar técnico), Mayke, Endrick e Flaco López. Todos eles receberam cartões amarelos no jogo contra o Athletico-PR, no dia 12, o último antes da paralisação.

No Brasileirão, o Palmeiras busca se reerguer. Com oito pontos somados em seis rodadas, o Verdão ocupa a nona colocação, a 13 pontos de distância do Athletico-PR, que é o líder.