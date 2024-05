No encerramento da Liga Saudita, Firmino marca e chega aos 199 gols na carreira

Nesta segunda-feira, pela última rodada da Liga Saudita, o atacante Roberto Firmino foi o responsável por balançar as redes na vitória do Al-Ahli por 1 a 0 sobre o Al-Fayha, e chegou aos 199 gols na carreira.

Depois de oito temporadas no Liverpool, pelo qual fez 362 partidas e 111 gols, tornando-se ídolo dos Reds, Firmino partiu para a Arábia Saudita em julho do ano passado e completou sua primeira temporada no país. Desde então, jogou 32 dos 34 jogos do Al-Ahli na Liga Saudita e anotou nove gols.

Nesta segunda-feira, jogando em casa, o Al-Ahli só chegou ao gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Em escanteio cobrado da direita, Firmino, sempre bem posicionado, aproveitou rebote do goleiro para marcar. Assim, após a partida, o atacante falou sobre essa sua nova etapa na carreira e a experiência de jogar no mundo árabe, que investiu e levou vários craques do mundo inteiro.

"Tem sido uma experiência única. O clube trouxe jogadores renomados, montou um bom time, fizemos grandes jogos na temporada, mas não deu para buscar o título. Apesar disso, conseguimos nos manter bem entre os três primeiros e garantimos uma vaga na Champions da Ásia. Agora é aproveitar e curtir as férias com a família", disse Firmino.

Por fim, o Al-Ahli terminou a Liga Saudita na terceira colocação com 65 pontos, garantindo assim a vaga para a próxima Champions League da Ásia. O campeão foi o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, que fez a incrível campanha invicta, somando 96 pontos (31 vitórias e três empates).