Internacional x Belgrano: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Sul-Americana

O Internacional será o primeiro gaúcho a retornar aos gramados após a tragédia no Rio Grande do Sul. O time colorado encara o Belgrano às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, em Barueri, pela fase de grupos da Sul-Americana.

Onde assistir: A partida será transmitida pela ESPN, SBT, SBT Sports e STAR+.

Pela @Sudamericana, o Colorado enfrenta o Belgrano, nesta terça-feira (28), às 21h30, na Arena Barueri. pic.twitter.com/Eh4QivTKQE ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 27, 2024

A equipe gaúcha atua em Barueri por não poder mandar o jogo no Beira-Rio, afetado pela enchente em Porto Alegre, e entra em campo com a obrigação da vitória.

O Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com cinco pontos. E uma vitória pode deixar o time na segunda posição. Para esta partida, o técnico Eduardo Coudet terá praticamente todos os jogadores à disposição.

Do outro lado, o Belgrano fica na ponta do grupo com um triunfo. Na outra partida do grupo, o Delfín tenta se aproximar da classificação contra o Real Tomayapo, no Equador.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X BELGRANO



Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 28 de maio de 2024, terça-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Lunin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)



VAR: Fernando Vejar (CHI)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Thiago Maia (Fernando), Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia



Técnico: Eduardo Coudet

BELGRANO: Ignacio Chicco, Rébola, Troilo e Baldi; Barinaga, Rolón, Quignón, Reyna, Matías Marín e Juan Velázquez; Franco Jara



Técnico: Juan Cruz Real