Goiás perde do Avaí, e Santos mantém a liderança da Série B do Brasileiro

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Na noite desta segunda-feira, o Goiás foi derrotado pelo Avaí, por 2 a 0, na Ressacada. Os gols do jogo foram marcados por Garcez e Gabriel Poveda.

Com o resultado, o Goiás sofreu sua primeira derrota nesta edição da Série B e, ainda, desperdiçou a chance de ultrapassar o Santos e assumir a liderança da competição. Com isso, o Esmeraldino fica na terceira posição, com 14 pontos, e o Peixe mantém a ponta, com 15. Enquanto isso, o Avaí pulou para a quarta colocação, indo aos 13 pontos.

Agora, os dois times retornam aos gramados pela sequência da segunda divisão. Pela oitava rodada da Série B, o Goiás recebe o Sport nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

Por sua vez, o Avaí enfrenta o Ituano neste domingo (02/06). A bola rola a partir das 19 horas, no Estádio Novelli Júnior.

O jogo

Os primeiros 20 minutos de partida não reservaram grande emoções. As duas equipes começaram o jogo se estudando bastante e fazendo um jogo travado no meio de campo, sem muitas oportunidades de gol.

A primeira chance clara de gol surgiu aos 27 minutos. Diego avançou pelo lado direito da grande área e cruzou rasteiro, mas a zaga do Avaí cortou mal. A sobra ficou com Welliton, que bateu para o gol. Marcão ainda tentou desviar para o fundo do gol, mas a bola passou raspando a trave e foi pela linha de fundo.

Já aos 42 minutos, Tadeu fez grande defesa para impedir o Avaí de abrir o marcador na Ressacada. Após cruzamento vindo do lado direito, Hygor subiu sozinho para cabecear, mas o goleiro esmeraldino estava atento e evitou a abertura do placar.

Na volta para o segundo tempo, foi o Avaí que começou assustando. Giovanni arriscou uma pancada de fora da área e Tadeu se esticou todo para buscar, mas a bola foi para fora sem toque do goleiro esmeraldino.

Já aos 11 minutos, foi o Goiás quem teve boa chance. Após receber bom lançamento, Breno Esmeraldino, que entrou na segunda etapa, chutou cruzado, rasteiro, mas a bola passou rente à trave e não entrou.

Foi apenas aos 26 minutos que o placar foi aberto. Marcos Vinícius cruzou para dentro da grande área e Garcez apareceu para cabecear para o fundo das redes e marcar o gol para o Avaí: 1 a 0.

E para fechar o placar, o Avaí ainda fez o segundo gol. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Tadeu saiu do gol e deu um soco na bola. A zaga do Goiás afastou mal e a bola sobrou com Poveda, que finalizou rasteiro para dar a vitória aos donos da casa. Ainda no fim do jogo, Gustavo Vilar foi expulso.