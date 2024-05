Site do Flu 'anuncia' contratação de Haaland; hacker assume autoria

Uma publicação no site oficial do Fluminense anunciou a contratação do atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, na noite desta segunda-feira (27). Um hacker assumiu no X a autoria da nota. O UOL questionou a assessoria do clube carioca e aguarda retorno.

O que aconteceu

A nota foi publicada no site do Flu às 22h35, deletada cerca de uma hora depois e recolocada no ar depois. A publicação, com título "É oficial: Halland é o novo reforço do Fluminense", cita o "momento difícil" do clube no Brasileirão [está em 17º] e trazia até uma suposta declaração do jogador de 23 anos.

A publicação rapidamente viralizou nas redes sociais. Diversos perfis tiraram prints e repercutiram o ocorrido pela internet.

Post no site do Fluminense anunciando a contratação de Haaland Imagem: Reprodução/Fluminense.com.br

Uma outra notícia no site foi editada com o nome do hacker. O usuário, que assumiu a autoria, compartilhou um print e comentou: 'Situação tá fod* no Fluminense, tive que colocar o Haaland no elenco. (...) Impressionante o que um simples erro em um CMS [plataforma de gerenciamento de sites] pode fazer".