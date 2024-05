Flamengo x Millonarios: confira informações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

O Grupo E da fase de grupos da Libertadores da América conhecerá nesta terça-feira os dois clubes classificados para as oitavas de final. No Rio de Janeiro, o Flamengo receberá o já eliminado Millonarios, pela sexta e última rodada. O confronto será no Maracanã, a partir das 21h (de Brasília) e contará com transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Vice-líder do grupo com sete pontos, o Rubro-Negro depende só de si para avançar à próxima fase em segundo lugar. A vaga pode vir até mesmo com uma derrota, desde que o Bolívar, líder com 10 pontos, vença o Palestino no outro duelo da chave, que será disputado no mesmo horário. O confronto será em La Paz e a equipe local, com 100% de aproveitamento na altitude, é favorita.

Flamengo e Palestino estão empatados em número de pontos, mas a equipe brasileira possui uma diferença de sete gols no saldo. Isso torna a vida do Palestino bem mais difícil, pois precisa de um bom resultado em La Paz e ainda torcer por um tropeço do Rubro-Negro, que não perde para uma equipe colombiana no Maracanã desde 2002 - desde então, foram oito partidas, com cinco vitórias e três empates.

Para selar a classificação ao mata-mata da Libertadores, o técnico Tite terá apenas um desfalque: o zagueiro Léo Pereira, que segue fora devido a uma lesão muscular. O volante Erick Pulgar, recuperado de problema no pé, deve retornar ao time titular.

O Flamengo realizou nesta segunda (27), sua última atividade antes de enfrentar o Millonarios pela @Libertadores! ??? #VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/Yu7ywiPekk ? Flamengo (@Flamengo) May 27, 2024

Já o Millonarios vem de duas decepções na temporada e já não tem mais objetivos no primeiro semestre. O empate em casa contra o Palestino na rodada passada, há duas semanas, tirou da equipe colombiana qualquer possibilidade de seguir na competição continental. No último sábado, o time ainda acabou eliminado do Campeonato Colombiano ao empatar com o Deportivo Pereira.

O resultado teve um sabor amargo para o Millonarios, que vencia o confronto por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo. O time foi muito criticado por ter recuado após conseguir o segundo gol e aberto mão de jogar futebol ao se perder na cera e na catimba. O técnico Alberto Gamero, inclusive, vê sua posição ameaçada e pode ser demitido após o duelo no Maracanã

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X MILLONARIOS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 28 de maio de 2024



Horário: 21h00 (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)



VAR: Hector Paletta (ARG)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite

MILLONARIOS: Alvaro Montero, Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Alex Moreno e Jorge Arias; David Silva, Daniel Giraldo e Juan Pereira; Juan Carvajal, Daniel Ruíz e Emerson Rodríguez



Técnico: Alberto Gamero