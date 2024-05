Em busca do tetra em Roland Garros, Iga Swiatek vence francesa na estreia por 2 sets a 0

Atual campeã de Roland Garros e número um do mundo, Iga Swiatek estreou no torneio com vitória nesta segunda-feira ao bater a francesa Leolia Jeanjean por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2 em uma hora e um minuto de partida.

Sem dificuldades para se impor diante da tenista da casa, Iga Swiatek foi implacável desde o início na quadra Philippe-Chatrier, quebrando o serviço de Jeanjean logo no primeiro game, tirando a confiança da adversária logo de cara.

A partir de então bastou Swiatek demonstrar todo o seu talento em quadra, sem muito esforço, para fechar a primeira parcial em 6/1.

O segundo set teve um roteiro mais emocionante. Jeanjean quebrou o saque da número um do mundo logo no primeiro game, empolgando a torcida francesa. Porém, Swiatek devolveu a quebra no game seguinte, deixando tudo igual.

Somente no sexto game a número um do mundo voltou a anular o serviço da tenista da casa, abrindo 4 a 2 e, posteriormente, quebrando o saque mais uma vez, no oitavo game, para fechar a parcial em 6/2 e garantir a classificação para a segunda rodada de Roland Garros.

Na próxima fase Iga Swiatek terá um desafio muito maior pela frente. A polonesa enfrentará Naomi Osaka, bicampeã do Aberto da Austrália, do Aberto dos EUA e ex-número um do mundo.