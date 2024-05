Desfalque em três jogos, Calleri é esperado para 'decisão' contra o Talleres

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo, Jonathan Calleri é esperado para voltar ao time nesta quarta-feira (29), contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Tratando uma lesão na panturrilha direita, Calleri desfalcou o time nos últimos três jogos, contra Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.

O camisa 9 do São Paulo já vem participando de alguns trabalhos com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas a comissão técnica preferiu preservá-lo da partida contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o resguardando para a partida decisiva da próxima quarta, que vale a liderança do Grupo B da Libertadores.

Calleri é o vice-artilheiro do São Paulo na atual temporada, com sete gols, atrás apenas de Luciano, que já balançou as redes oito vezes.

O atacante argentino, entretanto, possui mais participações em gols que Luciano, já que também soma duas assistências, enquanto o camisa 10 do São Paulo ainda não deu passes para seus companheiros balançar as redes.

Calleri também é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo na Libertadores. O atacante já balançou as redes 12 vezes pelo clube no torneio, ficando atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni, ambos com 14 gols.