Corinthians: documento e assinaturas foram usados em abertura de 'laranja'

No centro de uma acusação de servir como laranja para repasse de comissões no Corinthians, a empresa Neoway Soluções Integradas foi aberta com apresentação de cópia de documentos e assinaturas atribuídas à Edna Oliveira dos Santos, registrada como dona da empresa. Edna vive em uma casa de 9m2 em Peruíbe, depende do Bolsa Família para sobreviver e diz nunca ter aberto empresa ou assinado qualquer documento relativo à Neoway.

Respondendo a questionamentos do UOL, e Junta Comercial do e Estado de São Paulo afirmou que a Neoway foi aberta de forma remota. Foi utilizado na abertura um certificado digital registrado no CPF de Edna, a foi apresentada uma cópia do documento de identidade dela.

O certificado digital é uma espécie de assinatura para atos digitais - ele é obtido junto a uma dentre várias empresas autorizadas que operam no país, mediante apresentação de documentos como CPF, RG e comprovantes de residência. No caso de Edna, o endereço fornecido é falso e pertence a um imóvel de luxo na Vila Olímpia.

Edna Oliveira dos Santos Imagem: Diego Garcia/UOL

Além da abertura da empresa, foram realizadas duas alterações no contrato social, em 28/11/2023 e 30/04/2024. Ambas foram apresentadas de forma física, por meio de documentos que continham a assinatura de Edna. A Junta Comercial não tem obrigação legal de checar a autenticidade da assinatura, mas ela era condizente com a apresentada na cópia do RG utilizada na abertura da empresa.

Em contato com a reportagem, Edna mantém que jamais apresentou qualquer documento ou assinou qualquer papel para abertura de empresa em São Paulo. Todas as informações apresentadas à Junta Comercial no momento da abertura da empresa são falsas: Edna nunca residiu nem tem a propriedade do endereço apresentado como sendo sua residência; o local registrado como sede da Neoway é um coworking onde não há registro da empresa; o endereço de email registrado é falso e não existe nos servidores do gmail, serviço do google.

De acordo com o Blog do Juca Kfouri, a Neoway recebeu mais de R$ 1 milhão dos pagamentos da patrocinadora Vai de Bet ao Corinthians. Os valores foram repassados pela Rede Social Media Design, do empresário Alex Cassundé, que intermediou a assinatura do contrato e tem a receber R$ 24 milhões em comissões.