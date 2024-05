António Oliveira quer até seis reforços para o Corinthians no meio do ano

O técnico António Oliveira ressaltou a necessidade do Corinthians se reforçar na janela de transferências do meio do ano.

O que aconteceu

De acordo com o treinador português, o Timão precisa de cinco a seis reforços. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, no ar nesta segunda-feira (27).

António elogiou a qualidade do elenco, mas afirma que o time precisa de novas peças para poder competir em alto nível no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. O técnico também quer criar uma disputa interna por posição.

Eu tenho que mostrar a realidade, e eu faço isso diariamente. Não sou eu que tenho o dinheiro para buscar os jogadores, mas é evidente que precisamos perceber a realidade e as nossas necessidades. O elenco é bom, mas precisa de reajustes para aumentar sua profundidade e poder competir nas três frentes. Nessa perspectiva há um conjunto de cinco ou seis jogadores que têm nos vir a agregar para nós podermos ficar cada vez mais fortes. António Oliveira.

Para vir igual, deixa como está. Sempre tem que dar um 'up', nem que seja para criar competição dentro da posição. Queremos criar isso dentro do próprio elenco, dar mais opções, criar mais profundidade para sempre sermos mais fortes, independente de quem vai jogar. António Oliveira.

Nacionalidade brasileira

Adaptado ao país, António Oliveira se planeja para pedir a nacionalidade brasileira. Ele chegou para trabalhar pela primeira vez em 2020, como auxiliar do compatriota Jesualdo Ferreira, no Santos.

No Brasil, o português também passou por Athletico-PR, Cuiabá e Coritiba. O trabalho no Dourado fez o Corinthians ir buscar o treinador após a demissão de Mano Menezes, em fevereiro.

Estando aqui na próxima temporada, vou pedir a nacionalidade brasileira. Eu sou grato ao Brasil. Foi um país que me recebeu de braços abertos, me deu visibilidade, me projetou, evidente que não devo tudo ao Brasil, mas devo muito a ele pelas conquistas que fui fazendo ao longo desses anos na minha vida. Estou grato e por isso quero que essa nacionalidade simbolize o carinho que eu tenho por esse país. António Oliveira, ao Zona Mista do Hernan.

Saída de Cássio

António disse também que criou uma amizade com o goleiro. O técnico ressaltou as qualidades de Cássio e o privilégio de ter trabalhado com o ídolo alvinegro no Corinthians.

Foi um privilégio ter trabalhado com o Cássio, um prazer enorme com alguém daquela qualidade, não só profissional, mas também sob o ponto de vista técnico e humano. Ganhei um amigo. Já disse isso publicamente, um dia vou poder dizer aos meus netos que eu fui treinador do Cássio. António Oliveira.

Novos líderes no elenco

Com a saída de Cássio, líder do elenco, diversos nomes foram especulados para preencher a lacuna deixada pelo goleiro. António diz que não vai impor um novo nome e que a questão será lidada de maneira natural no dia a dia do grupo.

Quando falamos em lideranças, não podemos falar de um ponto de vista vago, temos que ser mais abrangentes. As melhores lideranças são aquelas que são aceitas e não impostas, basta um olhar, um gesto, não é preciso gritar, bater. Mesmo saindo o Cássio, que realmente é alguém que o grupo via como líder, o Paulinho a mesma coisa, o Fagner a sua maneira, os grupos acabam se reestruturando e as lideranças de uma forma natural se emergem.

É uma coisa nossa. Muitas das vezes a pessoa nasceu um líder. Como vou exigir de alguém ser? Às vezes nem querem, tem pessoas que são mais reservadas, gostam de estar no seu canto e os grupos são assim mesmo. Eles reconhecem entre eles, portanto não é preciso chegar o treinador e falar: 'É você'. Só em último caso, se ninguém emergir, aí nós conversamos. Felizmente, tenho essa felicidade de trabalhar com um grupo fantástico, de gente trabalhadora, que gosta de aprender, comprometidos, e isso a torcida pode ficar satisfeita. António Oliveira.

Deyverson no Corinthians?

Segundo o técnico, "qualquer equipe gostaria de ter o Deyverson". António, no entanto, despistou sobre a possibilidade do atacante ter sido indicado para o alvinegro. O jogador de 33 anos está de saída do Cuiabá.

O Deyverson, como o Raniele, foram pilares fundamentais que tivemos nessas duas temporadas vitoriosas. Tenho um carinho enorme por ele, temos uma relação fantástica e é um grande jogador. Qualquer equipe gostaria de ter o Deyverson. António Oliveira, ao Zona Mista do Hernan.

Carinho por Yuri Alberto

António Oliveira afirmou que Yuri Alberto tem nível de seleção e é um dos cinco melhores atacantes do Brasil quando está bem. O português também destacou a relação próxima com o artilheiro do Timão na temporada, com 12 gols.

Está entre os cinco melhores avançados aqui do Brasil. O Yuri bem é um jogador para ir à seleção. Agora, o Yuri precisa estar bem, a equipe precisa estar bem, o clube precisa estar bem para projetar esses jogadores. Muitas vezes, eles se relacionam com o momento que os clubes vivem, e o Yuri é um jogador emocional. É como o pai — o pai cobra, mas também tem que dar amor.

Essa perspectiva, nós temos uma relação de grande compreensão um com o outro, basta um olhar que ele já sabe o que eu quero. Eu tenho um carinho muito grande por ele, como tenho pelos outros.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.