Com lesão de João Paulo, Gil deve se tornar jogador com mais minutos pelo Santos em 2024

O zagueiro Gil retomou o bom futebol nesta temporada no Santos, ao lado do treinador Fábio Carille. O jogador não participou apenas de um jogo com Alvinegro Praiano neste ano, de 2024 e, com a lesão confirmada de João Paulo, deve assumir o posto de atleta com mais minutos jogados pelo Santos.

O camisa 4, ao que tudo indica, deve ser titular no jogo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, caso seja titular, será o jogador com mais jogos pelo Peixe nesta temporada.

O zagueiro é um dos pilares do técnico Fábio Carille neste ano. O único duelo que não esteve presente foi contra o Amazonas, já que foi poupado. Um jogo após sua ausência, quando voltou a atuar diante da Ponte Preta, Gil desencantou com a camisa do Santos, marcando um dos gols na vitória por 2 a 1.

João Paulo deverá ficar longe dos gramados por, no mínimo, seis meses, após rompimento do tendão de aquiles. O arqueiro sofreu a lesão em lance polêmico, que originou o primeiro gol do Coelho na última rodada da Série B. O capitão do Alvinegro participou de todos os jogos da equipe em 2024, saindo apenas depois de sentir dores na última sexta-feira.

Pela oitava rodada do Brasileirão Série B, Santos e Botafogo-SP duelam no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café. O Alvinegro Praiano visa superar a derrota sofrida contra o América-MG e seguir bem na parte de cima do campeonato.

O Botafogo-SP, por sua vez, busca reabilitação e fugir das últimas posições após começo muito ruim na segunda divisão.