Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bate Al-Ittihad pela última rodada do Saudita

Nesta segunda-feira, o Al-Nassr recebeu o Al-Ittihad pela 34ª e última rodada do Campeonato Saudita e venceu por 4 a 2. Os gols da equipe mandante foram marcados por Cristiano Ronaldo (2), Ghareeb e Al-Nemer. Al Shamrani e Fabinho descontaram para os visitantes.

A vitória levou o Al-Nassr aos 82 pontos e o time terminou a competição na vice-liderança, com 14 pontos a menos que o campeão Al-Hilal e 17 a mais que o Al-Ahli, terceiro colocado. Com a derrota, o Al-Ittihad permaneceu com 54 pontos, na quinta colocação.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília). A equipe enfrenta o Al-Hilal, em jogo único, no Estádio King Abdullah Sports City, pela final da Copa do Rei Saudita. O Al-Ittihad, por sua vez, encerrou sua participação na temporada.

O Jogo - Aos 48 minutos da etapa inicial, o Al-Nassr inaugurou o placar. Após lançamento de Mohammed Al-Fatil, Cristiano Ronaldo ganhou da marcação na velocidade, dominou e bateu rasteiro, de canhota, para marcar o primeiro gol da partida.

Suwailem Abdullah, do Al-Ittihad, acabou expulso aos 21 do segundo tempo. Cristiano Ronaldo recebeu lançamento em condição legal e foi derrubado pelo jogador, que era o último defensor e recebeu o cartão vermelho.

Aos 24 minutos, Brozovic cruzou pela ponta direita e encontrou Cristiano Ronaldo, que ganhou do marcador no alto e cabeceou forte para aumentar a diferença.

Aos 33 da segunda etapa, Mohammed Al Mahasnah, goleiro da equipe visitante, perdeu o tempo de bola e derrubou Al-Najei dentro da área. Com Cristiano Ronaldo substituído, Ghareeb assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e ampliou.

Al Shamrani, aos 43 do segundo tempo, aproveitou falha da zaga do Al-Nassr dentro da área e finalizou rasteiro, com a perna direita, para diminuir para o Al-Ittihad.

Aos 47 minutos, Fabinho cobrou um pênalti no meio no gol e o goleiro Al-Najjar defendeu, mas deu rebote para o brasileiro, que não desperdiçou e descontou para os visitantes.

O último gol da partida veio aos 50 minutos da segunda etapa, com Al-Nemer, que antecipou a marcação após cruzamento de Ghareeb pela direita e cabeceou forte para marcar o quarto do Al-Nassr no jogo.

Veja os outros resultados da 34ª e última rodada do Saudita:

Al-Shabab 3 x 2 Al Fateh

Al Wehda 1 x 2 Al-Hilal

Al-Ahli 1 x 0 Al Feiha

Dhamk 1 x 1 Al-Raed

Al Taawon 1 x 0 Al-Ettifaq

Al Hazm 2 x 1 Abha

Al Taee 0 x 2 Al Akhdoud

Al Khaleej 1 x 2 Al-Riyadh