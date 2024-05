Chelsea tem negociações avançadas com técnico do Leicester

O Chelsea segue em busca de um novo técnico após a demissão de Mauricio Pochettino. Um dos alvos do clube londrino é o atual treinador do Leicester, Enzo Maresca. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipe já tem negociações avançadas com o comandante italiano de 44 anos.

Na última temporada, a primeira de Maresca pelo Leicester, ele conquistou o título da segunda divisão e garantiu o acesso à Premier League. Ao todo, o treinador comandou a equipe em 53 jogos, venceu 36, empatou quatro e perdeu 13.

Este é o segundo trabalho como técnico principal da carreira de Enzo. Anteriormente, o italiano treinou o Parma e foi auxiliar no Ascoli Picchio, Sevilla, West Ham e Manchester City.

Em Manchester, ele pode trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história. Assim como Mikel Arteta, que também esteve com o espanhol antes de assumir o comando do Arsenal.

Segundo Fabrizio Romano, Maresca já disse sim ao Chelsea e agora os clubes negociam a taxa de rescisão de 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). A expectativa é que Maresca assine um contrato de dois ou três anos com os Blues.