Chefe de delegação do Brasil na Copa América, Casares se reúne com Dorival e diretores da CBF

Nesta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Julio Casares, se reuniu com o técnico Dorival Júnior e diretores da CBF para a discussão do planejamento do Brasil na Copa América. O mandatário será o chefe da delegação da Seleção durante o torneio.

"Reunião com diretores da CBF para planejamento da Seleção Brasileira para a Copa América. 1ª reunião do dia!", escreveu Casares em seu perfil oficial no Instagram.

Casares foi anunciado como chefe de delegação no último dia 10, quando Dorival convocou os 23 nomes que irão disputar a Copa América pelo Brasil.

O cargo que será exercido por Casares consiste em acompanhar o dia a dia da Seleção Brasileira durante a Copa América. Além disso, o chefe de delegação também representa a CBF em encontros com representantes de outras seleções.

Na era Dorival, esta será a segunda vez que um presidente de um clube brasileiro chefiará a delegação do Brasil. Nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, Leila Pereira, do Palmeiras, ocupou o cargo.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. A competição, que será realizada nos Estados Unidos, tem previsão de término no dia 14 de julho.