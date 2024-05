CBF recebe clubes descartando isenção de rebaixamento e Brasileiro alongado

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF e os clubes da Série A do Brasileirão se reúnem nesta segunda-feira (27), na sede da entidade, no Rio, para discutir soluções para a competição. A entidade já chega ao encontro com algumas premissas, pensando nos ajustes em razão da paralisação de duas rodadas e adiamentos necessários por causa da calamidade no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A CBF já bateu o martelo para rejeitar a hipótese de isenção de rebaixamento aos clubes gaúchos ou de que ninguém caia para a Série B neste ano.

A entidade também não quer alongar o Brasileirão para além da data já definida em calendário: 8 de dezembro. Esticar o campeonato pode gerar conflito com o Mundial de Clubes e gerar efeito dominó nos estaduais de 2025, além de forçar mexida em alguns contratos entre clubes e jogadores.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai se reunir com a Federação Gaúcha e os presidentes de Internacional, Grêmio e Juventude, antes do conselho técnico. A ideia é saber deles as demandas específicas dos clubes gaúchos, como um todo. Um exemplo é apoio financeiro porque a dupla Gre-Nal não poderá usar o Beira-Rio e a Arena tão cedo.

Também antes do conselho técnico, a comissão nacional de clubes vai ter reunião na CBF. O grupo é formado por alguns presidentes das quatro divisões nacionais.

A CBF não defende nova paralisação no Brasileirão. Mas vai deixar essa definição a cargo dos clubes, segundo Ednaldo. De todo modo, marcou a retomada para o próximo sábado (1).

Os argumentos do presidente da CBF

Pensamento para a reunião

"A CBF vai propor soluções que possam ser conciliadas dentro do próprio calendário de 2024. O propósito da CBF é terminar em 8 de dezembro. Dentro das alternativas, vai ter uma situação conciliada. Não vai ser de forma ditatorial. A gente sempre discute exaustivamente os pontos importantes para o futebol brasileiro".

Isenção de rebaixamento

"Rebaixamento é questão de lei. A CBF cumpre integralmente leis e regulamentos. É um ponto que não passa pela CBF nenhuma proposição".

Como encaixar os jogos adiados?

"A reposição dos jogos vai ser da melhor forma possível. Vai ser tratado com os clubes. A CBF vai apresentar soluções. Acredito que os clubes vão saber conciliar as datas. A CBF e, acredito, nenhum clube quer ultrapassar o calendário disposto, dia 8 de dezembro".