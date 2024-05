Brasileiros do Real Madrid terão prazo maior para se apresentar à seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Convocados para a Copa América, o zagueiro Eder Militão e os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior vão se juntar à seleção brasileira apenas no dia 5 de junho. Os demais atletas do futebol europeu se apresentam já no dia 30 de maio, em Orlando, nos EUA.

Jogadores do Real Madrid, da Espanha, eles disputam a final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º, em Wembley, na Inglaterra.

A programação prevista é que todos os atletas que jogam nas ligas europeias se apresentem no dia 30. Os atletas que jogam no futebol brasileiro no dia 3, como é a Data-Fifa. E os três que vão estar na Champions vão se reapresentar dia 5, pela manhã, e à tarde já vão trabalhar com o grupo. Teremos o grupo completo a partir do treinamento do dia 5.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções

O que aconteceu

A comissão técnica e estafe da seleção vão embarcar para os Estados Unidos no dia 28 à noite. São quatro jogadores que atuam no Brasil e 22 que atuam na Europa.

O Brasil vai disputar dois amistosos antes da Copa América, já nos EUA. No dia 8 vai enfrentar o México e no dia 12 o próprio Estados Unidos.

"Todo o nosso planejamento foi baseado em um período maior de preparação, para depois encararmos a Copa América. Se tudo ocorrer bem, estamos nos preparando para ficar 48 dias em solo americano, e não tem problema algum. Muito pelo contrário. Todos os atletas já sabem que temos de fazer esse esforço em prol de uma coisa muito maior, que é a seleção brasileira", disse Caetano.

"Nós vamos tentar utilizar esse período porque sabemos que, depois do dia 24, quando iniciar a Copa América, serão jogos e deslocamentos desgastante, e de uma exigência forte física e mental. Estaremos também em um período de forte calor nos Estados Unidos. A ideia é nos adaptarmos o mais rapidamente possível ao clima, e termos um período de união, construímos um ambiente favorável para, quem sabe, vencer a competição", completou.

O que mais Rodrigo Caetano falou?

Relação final pode ser entregue mais tarde. "Ao menos para termos a oportunidade [de troca]. Estamos indo com uma relação que, a princípio, será também a da Copa América, mas, em termos de futebol, as coisas se modificam. E precisávamos, ao menos, ter essa possibilidade. Se não, até pelo fuso, precisaríamos entregar a lista final anteriormente ao início da partida do dia 12. O jogo do dia 12 não está na Data-Fifa, e a Conmebol, por tudo que envolve a Copa América, foi sensível ao pedido do presidente Ednaldo"

É possível fazer uma troca por opção técnica, dentro da lista larga. "Até o dia 15 por uma questão técnica e até o dia 23 por uma questão clínica. Teremos 24 horas antes da competição para se for o caso de acontecer algo clínico"

Maior período de trabalho no ciclo para a Copa do Mundo: "[Estamos vendo] Até como uma forma de nos testarmos em relação a um período que se aproxima, em termos de tempo, ao de uma Copa do Mundo. É o maior período que vamos ter para reunir todo o grupo. A ideia é que tenhamos toda a metodologia de trabalho, em campo e fora, e que consigamos aplicar. Outro período tão grande como esse teremos somente na Copa do Mundo, com a preparação. Então, acho que vai servir muito, porque vai nos testar em vários sentidos.

Os aspectos fora de campo e o ambiente pesam? "É um ingrediente que, muitas vezes, na seleção, talvez não se consiga construir por serem períodos mais reduzidos. Mas tanto eu quanto o Dorival acreditamos como um ingrediente que nos aproxima do sucesso. É algo que vamos fomentar no elenco.

Veja lista de convocados:

Goleiros

Bento - Athletico-PR, Alisson - Liverpool (ING), Rafael - São Paulo

Laterais

Danilo - Juventus (ITA), Yan Couto - Girona (ESP), Guilherme Arana - Atlético-MG e Wendell - Porto (POR)

Zagueiros

Beraldo - PSG (FRA), Eder Militão - Real Madrid (ESP), Gabriel Magalhães - Arsenal (ING), Marquinhos - PSG (FRA) e Bremer - Juventus (ITA)

Meias

Andreas Pereira - Fulham (ING), João Gomes - Wolverhampton (ING), Éderson - Atalanta (ITA), Bruno Guimarães - Newcastle (ING), Douglas Luiz - Aston Villa (ING) e Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Atacantes

Pepê - Porto (POR), Endrick - Palmeiras, Evanilson - Porto (POR), Rodrygo - Real Madrid (ESP), Gabriel Martinelli - Arsenal (ING), Raphinha - Barcelona (ESP), Savinho - Girona (ESP) e Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)