Botafogo-SP lança novo segundo uniforme para a sequência da temporada; veja detalhes

O Botafogo-SP anunciou seu novo segundo uniforme para o restante da temporada de 2024. Feito em parceria com a Volt Sport, o modelo conta com um bordado de um torcedor segurando uma bandeira das cores da equipe e a frase "O maior do interior", acima da barra.

A camisa segue as cores tradicionais da equipe, com o fundo em preto, listras e recortes em vermelho, gola, punhos e laterais em branco. A versão de goleiro segue o mesmo layout, mas tem o rosa claro como cor principal, com um tom mais escuro na lateral dos ombros e manga.

"Entregamos essa camisa com muito orgulho para a torcida. O Botafogo é um dos maiores times do estado de São Paulo e tem tudo para continuar crescendo cada vez mais nos próximos anos. Estamos nessa jornada junto com eles. Esperamos que o torcedor continue conosco", comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O MAIOR DO INTERIOR É O FOGÃO ? O novo manto 2 reverencia a força e a grandeza do Pantera, conquistada com muita luta e a histórica garra de todos que já usaram essas cores. ?? Compre agora em https://t.co/pKm48M17ga pic.twitter.com/Xupr9XZK0k ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) May 25, 2024

O novo uniforme conta com a tecnologia do tecido Dry Ray, presente nos modelos desenvolvidos pela empresa, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas, além de também ter o escudo e a etiqueta em TPU.

"Ficamos muito felizes com o resultado do novo uniforme. O modelo resgata as cores tradicionais da camisa 2 do time, com o preto sendo predominante no acabamento. Esperamos que a torcida fique tão satisfeita quanto nós e que joguem junto conosco. Assim, passo a passo, vamos evoluir na temporada e buscar os nossos objetivos", ressaltou Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP.

O novo segundo uniforme já está disponível para compra nas lojas físicas e no comércio virtual do Botafogo-SP. É possível adquirir a camisa pelo preço de R$ 259,99 através do site loja.botafogofutebolsa.com.br.