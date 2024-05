Bochum consegue reação heroica e garante a permanência na Primeira Divisão alemã nos pênaltis

O Bochum garantiu sua permanência na Primeira Divisão da Alemanha ao vencer o Fortuna Dusseldorf nesta segunda-feira por 3 a 0 no tempo normal e por 6 a 5 nos pênaltis. A partida de volta válida pelo playoff de acesso à Bundesliga foi realizada na Merkur Spiel-Arena.

O Bochum, 16º colocado no campeonato, tinha a difícil missão de reverter o revés por 3 a 0 sofrido no jogo de ida, em casa. Mas foi dominante em toda a partida e conseguiu reagir contra o terceiro lugar da Bundesliga 2, avançando nas penalidades.

ENDE! BUNDESLIGA! Was für ein krankes Jahr, was für ein Finale! DER VfL BLEIBT BUNDESLIGA!???

O Bochum abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Philipp Hofmann, que finalizou de cabeça perto da marca do pênalti após cobrança de falta.

O restante do jogo confirmou o domínio do Bochum, que estava determinado a virar o confronto. O time visitante marcou novamente aos 21 do segundo tempo com Hofmann, em outra cabeçada, colocando fogo no jogo.

Um pênalti desnecessário aos 25 minutos deu a chance para Kevin Stoger empatar o placar agregado para o Bochum. Ele não desperdiçou e abriu o 3 a 0, o que mandou o jogo para a prorrogação, encerrada sem gols.

Nos pênaltis, o Bochum confirmou sua classificação ao ganhar por 6 a 5. Paciência, Bero, Asano, Stoger, Schlotterbeck e Wittek acertaram as cobranças. Erhan Masovic foi o único a errar.

Pelo Fortuna Dusseldorf, Bergmann, Engelhardt, Oberdorf, Tzolis e Niemec converteram, mas Andre Hoffmann e Takashi Uchino perderam. A equipe, assim, permanece na Segunda Divisão.