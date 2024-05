Atlético-MG x Caracas: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

O Atlético-MG encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira. Os mineiros recebem o Caracas às 19h (de Brasília), com transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

Os donos da casa já estão classificados para as oitavas de final. No entanto, ainda precisam do empate para confirmar a liderança do Grupo G do torneio.

O Galo também mira uma vitória diante da torcida para conseguir uma das melhores campanhas da fase de grupos, pensando já nos duelos eliminatórios.

??? Intensidade, coletividade, golaços e foco total no duelo de amanhã! pic.twitter.com/N0U3RGkzZb ? Atlético (@Atletico) May 27, 2024

Para esta partida, o técnico Gabriel Milito deve fazer alterações na equipe. Battaglia pode voltar a atuar no meio de campo e, no ataque, Hulk está de volta após não atuar contra o Sport, pela Copa do Brasil.

Do outro lado, o Caracas já está eliminado. Os venezuelanos ficaram na lanterna da chave e somam apenas um ponto.

Na outra partida do grupo, Peñarol e Rosario Central duelam pela segunda vaga. Os uruguaios jogam em casa e ainda sonham com a ponta. Para os argentinos, somente o triunfo fora de seus domínios serve para avançar na competição.

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG X CARACAS

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 28 de maio de 2024, terça-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)



Assistentes: Dennys Guerrero (EQU) e Danny Avila (EQU)



VAR: Bejamin Saravia (CHI)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos, Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, Scarpa; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

CARACAS: Fariñez, Tamayo, La Mantía e Quijada; Casiani, Padilla, Ortega e Reneé Rivas; Sulbarán, Pernía e Danny Perez



Técnico: Henry Meléndez