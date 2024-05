Atacante do Cruzeiro, Juan Dinenno precisará passar por cirurgia no púbis

Nesta manhã de segunda-feira, por meio de um comunicado oficial, o Cruzeiro informou que o atacante Juan Dinenno precisará realizar um procedimento cirúrgico no púbis. A decisão acontece após o atleta passar por um "criterioso" processo de exames e testes.

Nas últimas semanas, houve progresso no tratamento do edema na coxa esquerda que ele sofreu durante a partida contra o Alianza, da Colômbia, no Mineirão, no dia 11 de abril. No entanto, ao retornar às atividades em campo, o argentino relatou desconforto na região do púbis, levando o clube a adotar a abordagem.

A cirurgia está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte. O procedimento será feito pelo Dr. João Lopo Madureira e pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina.

O processo de recuperação do jogador acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Uma previsão de retorno aos gramados não foi divulgada pelo clube.

Contratado do Pumas, do México, Dinenno assinou com o Cruzeiro no início deste ano. Até aqui, ele disputou 14 partidas pela Raposa e marcou cinco gols.