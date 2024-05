Aston Villa anuncia renovação de contrato do técnico Unai Emery

Nesta segunda-feira, o Aston Villa anunciou a renovação de contrato do técnico Unai Emery. O novo vínculo será válido por cinco anos, até 2029.

Na temporada 2023/24, o treinador espanhol surpreendeu e conseguiu a classificação para a primeira Liga dos Campeões da história do clube, ao terminar em quarto no Campeonato Inglês.

Além disso, quando Unai Emery chegou, em novembro de 2022, o Aston Villa estava na 17ª posição daquela Premier League e o comandante levou o time até a sétima colocação, garantindo vaga para a Conference League, primeira competição continental do clube em 13 anos.

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ?? ? Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

O presidente do clube inglês, Nassef Sawiris, se mostrou animado com a renovação do técnico.

"Estamos construindo algo especial aqui no Aston Villa com Unai no comando e estamos muito satisfeitos por ele ter assinado um novo contrato com o clube até 2029", disse.

Unai Emery também falou sobre a ampliação do contrato e elogiou a estrutura do Aston Villa.

"Estou muito feliz por dar este passo e pela responsabilidade de liderar este clube. Desde que vim para Villa com Wes e Nassef, encontramos sempre o melhor ambiente e estrutura para desenvolver um projeto com a maior ambição. Toda a estrutura do futebol com Monchi e Damian e os proprietários, compartilhamos a mesma visão e os mesmos objetivos", afirmou.

"Há uma grande química no Aston Villa. E o elemento de apoio dos torcedores também faz a diferença para se sentir em casa. Estamos muito entusiasmados em continuar esta jornada sem limites para os nossos sonhos", finalizou o treinador.