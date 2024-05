Após derrota na Série B, Santos terá semana cheia antes de confronto contra o Botafogo-SP

Após ser derrotado pelo América-MG na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos terá uma semana cheia de treinamentos. O Alvinegro Praiano trabalha, agora, para encarar o Botafogo-SP, no dia 3 de junho, uma segunda-feira.

No CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Fábio Carille, técnico do Peixe, usará os nove dias sem confrontos, até o próximo domingo (2), para fazer treinamentos e ajustes técnicos e táticos na equipe para o próximo compromisso da equipe.

A última vez que o Alvinegro Praiano contou com um bom tempo sem disputar partidas ocorreu após a jogo contra o Avaí, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B, no final de abril. O Santos, depois daquele confronto, em que triunfou por 2 a 0, entrou novamente em campo apenas no dia 6 de maio, quando goleou o Guarani por 4 a 1, na Vila Belmiro.

O Santos também pode utilizar os dias livres visando a recuperação dos jogadores lesionados no departamento médico. Guilherme, por exemplo, que se recupera de uma lesão na coxa, pode iniciar transição física.

Pela oitava rodada do Brasileirão Série B, Santos e Botafogo-SP duelam no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café. O Alvinegro Praiano visa superar a derrota sofrida contra o América-MG e seguir bem na parte de cima do campeonato.