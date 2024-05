António esboça mudança no Corinthians para jogo contra o Racing-URU; veja provável escalação

O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira e finalizou a preparação para o jogo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana. O técnico António Oliveira esboçou uma mudança na equipe para a partida desta terça-feira, na Neo Química Arena.

A expectativa é que o meio-campista Igor Coronado ganhe uma oportunidade como titular. Assim, o paraguaio Ángel Romero, que não vive boa fase, deve sair do time.

Portanto, a provável escalação do Corinthians é: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado (Romero); Wesley e Yuri Alberto.

António Oliveira também deve contar com o retorno do lateral direito Matheuzinho, que já está recuperado de lesão.

Em contrapartida, o ala Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique, em transição, seguem de fora. O defensor Raul Gustavo cumpre o último jogo de suspensão pela expulsão contra o Argentinos Juniors e é outro desfalque.

Esta segunda-feira também marcou o último treino de Paulinho no CT Dr. Joaquim Grava. O volante não chegou em um acordo para renovar seu contrato e irá se despedir do clube nesta terça, diante da torcida corintiana.

Nesta manhã de chuva na capital paulista, o treinador comandou uma atividade tática e, em seguida, ensaiou jogadas de bolas paradas e cobranças de pênaltis.

A partida diante do Racing-URU está agendada para as 19h (de Brasília) desta terça, na Neo Química Arena, valendo a liderança do Grupo F. O primeiro colocado da chave avança diretamente às oitavas de final. Já o segundo disputará um playoff.