Tite busca passo importante para superar primeira oscilação no comando do Flamengo

Tite deu uma resposta ao torcedor do Flamengo e está perto de superar a primeira oscilação à frente do clube carioca. Para isso, o duelo contra o Millonarios nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, no Maracanã, será fundamental.

Carimbar a classificação para as oitavas de final do torneio continental pode dar paz para o técnico brasileiro continuar o seu trabalho. Além disso, será mais um passo na retomada dos bons jogos que a equipe carioca apresentou no início do ano.

O Flamengo sofreu uma queda de rendimento na reta final de abril e amargou três tropeços seguidos: empatou com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Bolívar pela Libertadores e perdeu o clássico com o Botafogo no Brasileirão.

A vitória sobre o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil, não aliviou o lado rubro-negro. Na sequência, o time empatou com o Bragantino pelo Brasileirão e, depois, perdeu para o Palestino, pela Libertadores.

Tite, então, precisou lidar com o primeiro momento de oscilação do time. A retomada das boas atuações começou contra o Corinthians. O Flamengo venceu por 2 a 0, no Maracanã, com um bom desempenho.

A goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar, no Maracanã, foi duplamente comemorada, pelo placar e pelo rendimento. Na sequência, o clube carioca carimbou a vaga para as oitavas da Copa do Brasil com uma nova vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, em Manaus. Contudo, não empolgou.

Agora, com três vitórias em sequência, o Flamengo precisa dar mais um passo: selar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), o time rubro-negro enfrenta o Millonarios.

O Flamengo está na segunda colocação do Grupo E, com sete pontos em cinco jogos. E depende apenas de uma vitória simples avançar. Para garantir a liderança do grupo, além de ganhar, precisa torcer por uma vitória do Palestino sobre o Bolívar na altitude de La Paz.