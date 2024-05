Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira marca presença em show no Allianz Parque

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira marcou presença no show do cantor Andrea Bocelli no último sábado, no Allianz Parque. A apresentadora de TV e palmeirense Ana Maria Braga publicou registros com o treinador do Verdão no local.

Durante o show, Andrea Bocelli e seu filho Matteo foram presenteados com uma camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, o clube publicou o trecho de um vídeo da apresentação enquanto Matteo segurava o manto palmeirense.

Abel Ferreira marcou presença no show de Andrea Bocelli, no Allianz Parque, no último sábado (Foto: Reprodução/Instagram)

A paralisação do Campeonato Brasileiro permitiu que Abel acompanhasse o show do cantor italiano. O calendário inicial da competição previa Palmeiras x Vasco pela oitava rodada do Brasileirão para este domingo. Por conta do evento, o Palmeiras disputaria essa partida na Arena Barueri.

A delegação palmeirense recebeu o fim de semana de folga depois da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil na última quinta-feira. O técnico Abel Ferreira comanda o treino do elenco na reapresentação que será nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Já classificado às oitavas de final da competição, o Verdão busca confirmar a melhor campanha na fase de grupos.